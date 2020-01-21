شكرا لقرائتكم خبر عن 40 غرسة إلكترونية لقوقعة الأذن في مكة والان نبدء بالتفاصيل

نجح فريق طبي بمركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في زراعة 40 غرسة إلكترونية لقوقعة الأذنين بوقت واحد، ما أعاد الأمل للمرضى الذين يعانون من ضعف شديد، أو فقدان لحاسة السمع.

وأصبحت عمليات زراعة الغرسة الإلكترونية للقوقعة تتم بالجهتين لحالات مختارة للأطفال، الذين يعانون من فقدان تام لحاسة السمع، أو ضعف شديد منذ الولادة.