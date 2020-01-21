شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليونا لصيانة شبكات «إنارة وأنفاق» بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
وأبرمت الأمانة عقدا لصيانة الأنفاق بمواقع متفرقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بقيمة إجمالية بلغت 8.938.923 ريالا، إضافة إلى توقيع عقد لتأمين مستلزمات الجسر المعدني بحي الملاوي بمكة المكرمة، بقيمة إجمالية بلغت 3.476.025 ريالا.
وتستهدف عقود الصيانة المحافظة على شبكات الطرق والإنارة بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.
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