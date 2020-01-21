شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليونا لصيانة شبكات «إنارة وأنفاق» بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

وقعّت أمانة العاصمة المقدسة عقدا لتشغيل وصيانة شبكات الإنارة للحدائق، بمواقع متفرقة بمكة المكرمة، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال شبكات الإنارة، بقيمة إجمالية بلغت 8.894.424 ريالا، ولمدة 36 شهرا ميلاديا، وذلك بعد أن تم طرح عملية التشغيل والصيانة في منافسة عامة.واشتمل العقد على تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأدوات اللازمة لتنفيذ إتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبينة في العقد، والأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يُطلب من المقاول القيام بها وفقا لشروط العقد ووثائقه.

وأبرمت الأمانة عقدا لصيانة الأنفاق بمواقع متفرقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بقيمة إجمالية بلغت 8.938.923 ريالا، إضافة إلى توقيع عقد لتأمين مستلزمات الجسر المعدني بحي الملاوي بمكة المكرمة، بقيمة إجمالية بلغت 3.476.025 ريالا.

وتستهدف عقود الصيانة المحافظة على شبكات الطرق والإنارة بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.