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اختيار عثمان المعمر رئيسا لمجموعة تواصل الشباب Y20
تقدم التوصيات لمجموعة العشرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مؤسسة مسك الخيرية، اختيار عثمان المعمر، مدير أبحاث بمؤسسة مسك الخيرية، ليكون رئيسا لمجموعة تواصل الشباب Y20، والتي تقدم التوصيات لمجموعة العشرين في قمة العشرين”.
ونشر حساب مبادرات مسك الخيرية، تغريدة على تويتر تحت شعار “شبابنا إلهام حاضرنا ومستقبلنا” قال بها: “تم اختيار عثمان المعمر، مدير أبحاث بمؤسسة مسك الخيرية، رئيسًا لمجموعة تواصل الشباب Y20”.
وأوضح الحساب أن مجموعة “تواصل الشباب Y20″، هي إحدى مجموعات التواصل التي تقدم التوصيات لمجموعة العشرين في قمة العشرين G20 ، والتي تستضيفها المملكة لعام 2020”.
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