معرض توعوي في مستشفى الملك خالد بالخرج للأمر بالمعروف

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - الخرج

أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الخرج معرضًا توعويًّا، في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج.

ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة الوقائية والتوعية عبر أجنحة وأركان تعالج بعض الظواهر والمخالفات؛ كالابتزاز والسحر وتعزز الانتماء الوطني وتنبه الزوار إلى خطورة الجرائم المعلوماتية ولخدمة هذا الهدف تم توزيع مطبوعات الرئاسة العامة.

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الجدير بالذكر أن هذه المشاركة شهدت إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من المراجعين ومنسوبي المستشفى.

وزار الدكتور فهد بن محمد الممخور، مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج، المعرض يرافقه رئيس هيئة محافظة الخرج حسن بن صالح العون، علمًا بأن المستشفى يستوعب أكثر من 350 سريرًا، واستمر المعرض ثلاثة أيام.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم وتوجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وتعاونها مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

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