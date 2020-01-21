شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أسود مفترسة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتموت بشكل جماعي لسبب لا تتوقعه (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من داخل حديقة الحيوان في السودان، تظهر مجموعة من الأسود في حالة بدنية سيئة.

قد يهمك ايضاً:

شاهد .. أسود مفترسة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتموت بشكل جماعي لسبب لا تتوقعه (فيديو صادم)



مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن “مؤامرة“ تحاك ضد بن سلمان وآل سعود وينبش “مخطط خطير“ للسيسي وبن زايد بشأن مكة والمدينة



نهاية مأساوية لـ“ملك العالم” بعد ضبطه مع امرأة حسناء في وضع غير لائق.. ونشر فضائحهم على اليوتيوب.. شاهد



فضيحة تهز السعودية: شباب يتعاطون الخمور والمخدرات في شوارع الرياض.. والنهاية صادمة!



وداعا للتحرش وحالات الاغتصاب.. مخترع يصمم أدوات نسائية مسلحة لحماية أجساد النساء! (فيديو + صور)



الرئيس الأسبق “علي ناصر محمد“ يفجر مفاجأة بشأن علي عبدالله صالح ويكشف مصير نجله أحمد وطارق عفاش بعد الحرب!



ارسلت الصور لشاب عبر الواتس.. شابة يمنية من إب تقتل نفسها بعد انتشار صور لها وهي ”شبه عارية” على الانترنت ..!

محمد صلاح يدخل حارس ليفربول تاريخ النادي من أوسع أبوابه (شاهد الفيديو)

عاجل : مجزرة مروعة يتعرض لها الحوثيون قبل قليل شرق العاصمة صنعاء (صور + حصيلة اولية)



Advertisements

شاهد كيف نجا القائد العسكري اللواء مهران قباطي؟ .. لقطات مؤلمة من داخل جامع معسكر اللواء الرابع بمأرب



مذيع الجزيرة “فيصل القاسم“ يفجر نبوءة مرعبة تهز الوطن العربي: انهيار وشيك لدولة عربية



أول تدخل عسكري سعودي في عمان بعد أيام من وفاة السلطان قابوس وتنصيب هيثم بن طارق.. وهكذا جاء الرد من البحرية العمانية

رجل فاجأه “أسد مفترس“ في الغابة فتخلص منه بحيلة ذكية لا تخطر على البال.. (فيديو رهيب)



وفاة عريس مع عروسته بعد ساعات من ليلة الدخلة.. والسبب صادم للجميع! (صور)



“عاد من العمل فجأة فوجد زوجته في أحضان عشيقها”.. وهذا رد فعله !



السعودية تستفيق على جريمة مروعة هزت الوجدان.. سعودي يقتل زوجته بطريقة لا تخطر على بال بعدما رآها داخل السيارة.. والسبب صادم!



تعرف على ”السر القديم” الذي يدفع العاهل المغربي للامتناع عن تقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس حتى الآن!؟

وأظهرت الصور التي نشرها سوداني يُدعى “عثمان صالح” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجوع والهزال التي تعاني منه الأسود داخل أقفاصها، في حديقة “القرشي” بالعاصمة الخرطوم.

وغرد صالح عبر حسابه “مشيت بالصدفة لحديقة القرشي في خرطوم ٣ وانصدمت بوجود خمسة اسود منتهين عبارة عن جلد على عظم وفي واحد اتوفى قريب بسبب الجوع والإهمال الأسود دي محتاجه جهه تهتم بيها وتوفر ليهم الأكل الكافي وتعالجهم وإلا للاسف برضو حيموتوا”.

من جهته أوضح مدير الحديقة أنه طلب في وقت سابق استبعاد الحيوانات آكلة اللحوم من الحديقة وترحيلها لأي جهة أخرى مع الإبقاء على آكلة الأعشاب فقط، نظراً لعدم قدرة شرطة الحياة البرية على توفير الإعاشة وضمان الوضع الصحي والنظافة لهذه الأسود، وأنه لم يتلقَّ أي رد إلى حين إثارة القضية.