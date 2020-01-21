أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، عن اكتمال البيت العاشر والمكمل للمرحلة الأولى من مشروع “البيوت الاجتماعية” في جدة، ونقل 60 يتيماً ما بين ذكور وإناث من مناطق مختلفة شملت الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، القصيم.
وأوضح المتحدث الرسمي، خالد أبا الخيل، أن المشروع يستهدف الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم من المقيمين في الدور الإيوائية التابعة للوزارة في جميع المناطق، وذلك لتعزيز إشراكهم مع كافة فئات المجتمع وتحقيق الحياة الكريمة لهم. يشار إلى أن الوزارة قد أطلقت مبادرة “البيوت الاجتماعية” ضمن مبادرات “بناء وتمكين”، لنقل الأيتام من جميع الفئات العمرية تدريجياً من دور الإيواء إلى بيوت اجتماعية نموذجية وفق معايير وضوابط محددة.
كانت هذه تفاصيل خبر “العمل والتنمية”: نقل 60 يتيماً من مختلف مناطق المملكة لبيوت نموذجية بدلاً من دور الإيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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