عاجل-بدء استقبال طلبات حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس

وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ ببدء التقديم صباح اليوم الثلاثاء على حركة النقل لشاغلي الوظائف التعليمية والمدارس للعام الدراسي 1441، واتخاذ الإجراءات المتبعة لتحديث بياناتهم عبر نظام نور.

واشتملت الخطة الزمنية على البدء بفتح النظام لتحديث بيانات المدارس وشاغلي الوظائف التعليمية، وإدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي اعتباراً من اليوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1441، وحتى 26 جمادى الآخرة 1441، وطباعة استمارة النقل الخارجي والداخلي والتقارير التجميعية والتفصيلية خلال الفترة من 6 - 10 رجب 1441.

وحددت الوزارة يوم 9 شعبان 1441، موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي، على أن تكون فترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي من 9 - 18 شعبان 1441.

ويتم اعتماد نتيجة حركة النقل الخارجي، وتعميم تبليغ نتائجها وآلياتها لإدارات التعليم، وفتح النظام لإدخال الرغبات في إدارات التعليم (للمنقولين خارجياً) خلال الفترة من 26 - 30 شعبان 1441.

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كما تم تحديد يوم 19 شوال 1441، موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الداخلي، وفترة الاعتراض إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الداخلي من 23 شوال - 2 ذو القعدة 1441، واعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي يوم 4 ذو القعدة 1441، وإخلاء الطرف والمباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً يوم 26 ذو الحجة 1441.

وتهدف الوزارة من عمليات تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، والمساعدة لتطوير آليات العمل في حركة النقل الداخلي والخارجي في خطوة ترمي من خلالها الوزارة للحد من المشاكل التي قد تواجه الميدان فيما يتعلق باحتساب النمو، وتحديد الاحتياج المتوقع للعام الدراسي المقبل بشكل دقيق يتناسب مع جميع الأوزان والخطط الدراسية المعمول بها.

يذكر أن هذه الإجراءات وما يتلوها من عمليات آلية لإدخال البيانات بشكل صحيح؛ سيمنح المتقدمين والمتقدمات فرصاً أكبر لمساعدتهم في تحديد رغباتهم على وجه الدقة، واتخاذ القرار المناسب، فضلاً عن تهيئة الميدان منذ وقت مبكر لضمان بداية عام دراسي منتظم قبل إغلاق النظام.