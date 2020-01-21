فيصل بن بندر يزور المزاحمية غدا ويلتقي الأهالي

يقوم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، بزيارة محافظة المزاحمية، غدا، للوقوف على وضع الخدمات التي تقدم للمواطنين، ويترقب الأهالي الزيارة لتحقيق تطلعاتهم في توفير خدمات، وإزالة ضرر مستودعات ومصانع، وتشغيل مشاريع تم الانتهاء منها.

الكلية التقنية

رصدت «دوت الخليج» أبرز مطالب الأهالي، في مقدمتها تشغيل مبنى الكلية التقنية بعد 7 سنوات من التعثر، والذي أصبح جاهزا للعمل، ولكن منذ عامين ما يزال المبنى مغلقا دون تشغيل، بينما يعاني أهالي المحافظة بسبب اضطرار أبنائهم للانتقال إلى كليات خارج المحافظة.

كما طالب سكان حيّ غرناطة الجديد -جنوب المحافظة- بالنظر في عدم نقل مستودعات تابعة لمحلات السباكة إلى خارج الأحياء السكنية، تنفيذا لتعليمات وزير الشؤون البلدية والقروية قبل 9 سنوات.

توافر مدارس

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يشرح سكان حي نوارة غرب مشروع القدية، جنوبي المحافظة، معاناتهم بسبب عدم توافر المدارس في الحي، رغم أنه يقع على طريق مكة الرياض، مستغربين من عدم تخصيص مدرسة للبنين، مؤكدين أن الحي منذ أكثر من 14 سنة دون مدارس للبنين.

وطالب سكان حي المزموم ونوارة برفع الضرر عنهم، وذلك بقيام عدد من المستثمرين بتحويل ورش وتشاليح مركبات، شمال طريق مكة الرياض -شرق حيهم- إلى مصانع.

مكتب نساح

ذكر أهالي نساح أن مكتب الخدمات البلدية تم تجهيزه منذ عدة سنوات، مشيرين إلى أنه -في وقت سابق- تم افتتاح المكتب، لافتين إلى أن المبنى لا يعمل ويفتقر إلى وجود لوحة أو كهرباء أو مكاتب أو موظفين، وأكد الأهالي أنهم يعانون في الذهاب إلى المحافظة لإنهاء مصالحهم البلدية.