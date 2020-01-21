المطالبة بدعم شباب البدائع واحتواء مواهبهم

المعايير
تصفحت «دوت الخليج» بدورها منصة مجلس الشباب بالقصيم على الإنترنت ولم تجد فيه المعايير الواضحة لاختيار الشباب والدور الرئيسي لعملهم، وكيف يتم تواصل الشباب معهم، وتم التواصل مع رئيس لجنة الشباب في البدائع فهد المطير لإيضاح سبب مشاكل الشباب وعن دورهم الحقيقي في خدمة الشباب وخطتهم التي يعملون بها إلا أنه لم يتم الرد.
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