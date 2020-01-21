السعودية عاشر أقوى الدول 2020

حلت المملكة العربية السعودية في المركز العاشر في قائمة أقوى دول العالم 2020، وذلك وفقًا لاستبيان أجرته صحيفةUS News، بالتعاون مع مؤسسة World Report، بمشاركة 21 ألف شخص من 82 دولة حول العالم.

واعتمد التصنيف الدول على محاور عدة، منها: تأثير الدولة على الساحة العالمية، وقوتها السياسية والعسكرية والثقافية.

1. الولايات المتحدة الأميركية

حافظت على مكانتها كأقوى دولة في العالم، ووصفتها الصحيفة بأنها القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنةً، وأن بصمتها الثقافية تمتد إلى جميع أنحاء العالم من خلال الأفلام والتلفزيون والموسيقى.

2. روسيا

قالت الصحيفة إن حجم روسيا وتأثيرها يصعب تخيله، فهي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة البالغة ضعف مساحة كندا تقريبًا، وتغطي كل شمال آسيا ومعظم أوروبا الشرقية، كما أنها تشترك في حدود برية مع أكثر من عشرة بلدان، وتتقاسم الحدود البحرية مع اليابان والولايات المتحدة.

3. الصين

لم يتغير ترتيبها عن العام الماضي، وقالت الصحيفة إن الصين تعد موطنًا لأحد أقدم حضارات العالم، وهي الأكثر اكتظاظًا بالسكان عالميا.

4. ألمانيا

احتلت نفس مركز العام الماضي، فهي أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد الأوروبي، وتمتلك واحدة من أكبر اقتصادات العالم.

5. المملكة المتحدة

احتلت نفس مركز العام الماضي، ويصفها التقرير بأنها دولة متقدمة للغاية، وتملك نفوذا اقتصاديا وسياسيا وعلميا وثقافيا.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن خروجها من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في تراجعها على الساحة العالمية.

6. فرنسا

تقع فرنسا في أوروبا الغربية، وهي واحدة من أقدم الدول، ويمتد تأثيرها إلى جميع أنحاء العالم من خلال العلوم والسياسة والاقتصاد وقبل كل شيء الثقافة، فهي واحدة من أوائل الدول التي دافعت عن حقوق الإنسان.

7. اليابان

حافظت على مركز العام الماضي، ووصفتها الصحيفة بأنها واحدة من أكثر دول العالم تقدما وتطورا من الناحية التقنية والصناعية.

8. إسرائيل

حافظت على مركزها، وذكرت الصحيفة أنه رغم صغر حجمها نسبيا إلا أنها تتمتع باقتصاد قوي، إلى جانب علاقات متوترة مع عدد من جيرانها العرب.

9. كوريا الجنوبية

تقدمت من المركز العاشر إلى التاسع، وتملك واحدا من أقوى اقتصادات العالم.

10. السعودية

وصفتها الصحيفة بأنها «عملاق الشرق الأوسط» بسبب مساحتها وأهميتها عند المسلمين، ويزورها الملايين سنويا لأداء فريضتي الحج والعمرة.