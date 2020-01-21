تدريب المشاركين في التعداد السكاني

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في مشروع تعداد السعودية 2020 في منطقة نجران. وأوضح المشرف على منطقة نجران حسن الفيفي أن «البرنامج التدريبي أُقيم الأحد، ويستمر لمدة 5 أيام، ويهدف إلى رفع مهارة العاملين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني في المراحل التحضيرية، إلى جانب التدريب على أعمال الفئات الإشرافية وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية والتأكد من وجود البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين، إضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب وإسناد الباحثين آليآ».



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