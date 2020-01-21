التعليم تشدد على تفعيل النشيد الوطني

جاء ذلك في تعميم صادر من المدير العام للتعليم في الرياض حمد الوهيبي، إلى جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية.
وحدد التعميم زمن برنامج الاصطفاف الصباحي (15 دقيقة) وفق التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي، وينفذ برنامج الاصطفاف الصباحي بحضور جميع منسوبي المدرسة.
كما حددت مدة الاصطفاف الصباحي والنشاط البدني بـ(7 دقائق) وينفذه معلم التربية البدنية بمساندة جميع المعلمين وبمتابعة قائد المدرسة، ومدة القران الكريم والبرنامج الإذاعي بـ5 دقائق وينفذه رواد الفصول ومشرفو أندية النشاط بمساندة مشرف النادي الثقافي وبمتابعة رائد النشاط.
أما مدة النشيد الوطني وتحية العلم حددت بـ(3 دقائق) وينفذه القائد الكشفي ومعلم التربية البدنية بمساندة رائد النشاط وبمتابعة قائد المدرسة، وفي حال تعذر تنفيذ البرنامج بسبب سوء الأحوال الجوية وخلافه يتم توجيه الطلبة لفصولهم برفقة معلمي الحصة الأولى.
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