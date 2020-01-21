مليون زائر لواجهة الحريضة

استقبلت واجهة عسير البحرية في مركز الحريضة مليون زائر في فعالياتها السياحية خلال موسم الإجازة بمنتصف العام الدراسي، وأوضح ذلك لـ«دوت الخليج» رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان، أن نسبة السلامة بلغت 100% ولم تسجل أي حالة غرق، كما حظي المكان بنسبة رضا فاقت 98% عند استجلاء آراء المرتادين، مؤكدا أنه لم تسجل حالات مرضية ولم تسجل أي مشكلات جنائية أو مظاهر للعبث، منوها بأن نسبة سوء الاستخدام كانت ضئيلة جدا، ولا تذكر، وجميعها تمت معالجتها بشكل عاجل. أعمال الصيانة 150 عاملا 60 مراقبا أكثر من 5000 شجرة مختلفة 30 آلية نظافة الجهات المشاركة هيئة الرياضة Advertisements هيئة الترفيه الهلال الأحمر الدفاع المدني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكافحة المخدرات حرس الحدود



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