السعوديون يتصدرون جائزة الابتكار في السلامة المرورية

تصدر السعوديون المراكز الأولى للفائزين بجائزة الابتكار في السلامة المرورية بعد أن استقبلت اللجنة المنظمة 4670 مشاركة من مختلف الدول الخليجية والعربية، وجاءت الابتكارات في 4 فروع في مجالات: (الضبط المروري- الهندسة- التوعية والتعليم- الاستجابة والطوارئ).

ابتكار واختراع

أوضح رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية «سلامة» بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام الدكتور عبدالحميد المعجل، أن الفائزين من الأفراد والمجموعات تميزت ابتكاراتهم بالتنوع والجودة وتأثيرها الإيجابي في السلامة المرورية، مضيفا أنها جاءت متواكبة مع أهداف الجائزة في تشجيع الابتكار والاختراع وتبني المبادرات النوعية، وإبراز الجهود المبذولة بهذا المجال الحيوي.

4 ابتكارات

كشف المعجل فوز 4 ابتكارات بمبلغ 10 آلاف دولار لكل منهم، حيث فازت بيادر العيسى في محور الضبط المروري، وفاز محمد سليم في محور الهندسة، فيما فازت نورة العفالق وسامية البواردي في محور التعليم والتوعية، وفوز فريق مشروع إتاحة في محور الاستجابة للطوارئ، مبينا فوز أربعة مشاركين بمبلغ 1500 دولار لكل منهم لمشاركاتهم المتميزة، وهم: آلاء عماد في الضبط المروري، ومنعم مسار وسعود العيدان ووليد الكودري في محور الهندسة. وقد فاز أيضا من محور التعليم والتوعية عز الدين الهلال ورشيد عدي.

لجنة التحكيم

أكد المعجل أن لجنة التحكيم بذلت جهودا كبيرة في اختيار الفائزين بدقة بعد تطبيق المعايير والاشتراطات على مشاركاتهم، حيث تضم اللجنة التحكيمية نخبة من المختصين بمجال السلامة المرورية، مشيرا إلى أنه سيتم تبني تحويل الابتكارات والاختراعات المميزة القابلة للتطبيق إلى مشاريع استثمارية من خلال القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الجائزة تهدف إلى نشر الوعي المروري من خلال إيجاد حلول غير تقليدية تسهم في حل مشكلات أزمات السلامة المرورية مبنية على الإبداع والدراسات العلمية، مع تحفيز وتشجيع شرائح المجتمع ومؤسساته على المساهمة في تعزيز السلامة المرورية، مبينا سعيهم إلى إبراز الابتكارات والاختراعات في هذا المجال أمام المهتمين المختصين، والتعريف بالأفراد والجهات المهتمة بالسلامة المرورية وإبراز دورهم الحيوي.

جائزة الابتكار

4670

مشاركة من الدول العربية

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تشجع على الابتكار والاختراع

تتبنى المبادرات النوعية

الدول العربية

تبرز الجهود المبذولة في مجال السلامة

4 فروع

الضبط المروري

الهندسة

التوعية والتعليم

الاستجابة والطوارئ