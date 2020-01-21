موجة قطبية الأقوى منذ دخول الشتاء تبدأ اليوم

‏ أكد خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ، عبدالله العصيمي أن موجة قطبية شديدة البرودة الأقوى منذ دخول الشتاء تؤثر على أجواء المملكة اعتبارا من اليوم وتشتد الأربعاء والخميس.

وتتراجع الموجة قليلا يوم الجمعة، فيما تعاود شدتها السبت المقبل نتيجة اندفاع قطبي جديد. وقال العصيمي إن الطقس بشكل عام شديد البرودة حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

منخفض جوي

أضاف العصيمي أن أمطارا غزيرة متوقعة في جنوب العراق غدا مع رياح قوية ناتجة عن تمركز منخفض جوي في تلك المناطق، وقد تمتد الأمطار بشكل أقل إلى رفحاء وأجزاء من الكويت خصوصا الشمالية منها. وتوقع مرور جبهة هوائية باردة من مساء اليوم تسبب انخفاض الحرارة ونشاطا كبيرا في الرياح السطحية مثيرة للغبار وخصوصا في سدير، الصمان، حفر الباطن.

ويصل تأثير الجبهة الباردة المنطقة الشرقية مساء الغد وصباح بعد غد تؤدي إلى تساقط الأمطار الرعدية، وتهطل أمطار متفرقة متزامنة مع الثلوج في مرتفعات القريات وأجزاء من طريف تمتد بشكل خفيف ما بين طريف وحزم الجلاميد مساء اليوم وصباح الغد.

رياح سطحية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس على منطقة جازان، يتضمن أمطارا رعدية اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، على مدينة جازان ومحافظات أبوعريش، وبيش، وصبيا، وفيفاء، والأجزاء الساحلية. كما نبّهت الهيئة من نشاط للرياح السطحية والأتربة المثارة التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ.

تنبيهات للأرصاد

محافظات جازان

أبوعريش

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بيش

صبيا

فيفاء

مكة المكرمة

جدة

القنفذة

الليث

رابغ