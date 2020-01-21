مناقشة الخطط المستقبلية لنظارة وقف الملك عبدالعزيز

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز -رحمه الله- للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة ، اجتماع مجلس النظارة الخامس.

واستعرض المجلس إنجازات أمانة الوقف للعام الماضي، التي تضمنت الانتهاء من تثبيت العلامات الصغيرة لحدود أراضي الوقف في جدة وبحرة والجموم، وتثبيت العلامات الكبيرة، وحصر المباني والمنشآت داخل حدود أراضي الوقف، وتنفيذ برنامج حماية لها من التعديات.

واطلع المجلس على عدد من الأعمال التي منها الانتهاء من إنـشاء محطة لتحلية المياه تغذي قرية مدركة بالجموم بالميـاه الصالحة للشرب، و«بازانين» لسـقيا المياه، أحدها في ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد، والآخر في حديقة التحلية المجاورة لطريق الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى افتتاح المتحف الخاص بالوقف، والكائن في مقره الرئيسي للتعريف بأهمية الوقف وإنجازاته منذ تأسيسه في عام 1367، فيما تطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية، وعدد من الموضوعات التي اتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

متابعة الإجراءات

يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الثلاثاء مدينة السيارات بحي العكيشية بمكة المكرمة للاطلاع على سير الأعمال ومتابعة الإجراءات الأخيرة لتشغيل الموقع وبدء جدولة انتقال ورش ومعارض السيارات من داخل مكة إلى الموقع الجديد، بعد أن أنهت الأمانة كافة أعمال البنى التحتية للمشروع وتجهيز مواقع الورش ومعارض السيارات ومحلات بيع قطع الغيار.

وتضم مدينة السيارات بحي العكيشية ورشا ومعارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة وعددا من الخدمات التجارية المتنوعة، على مساحة إجمالية تتجاوز الـ 4.5 ملايين متر مربع.