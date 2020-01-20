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ولي العهد يتلقى اتصالًا من عبدالفتاح البرهان

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2020-01-21

ولي العهد يتلقى اتصالًا من عبدالفتاح البرهان

بحثا عددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك

متابعات الخليج 365 - واس

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تلقى الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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