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آل الشيخ يرد على استفسار بشأن إلغاء مجانية التعليم الجامعي

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2020-01-21

آل الشيخ يرد على استفسار بشأن إلغاء مجانية التعليم الجامعي

أكد أن هناك 5 أولويات للوزارة خلال الفترة الحالية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن هناك 5 أولويات للوزارة خلال الفترة الحالية والمستقبلية، منها إعداد المعلمين المؤهلين، وتطوير المناهج لما يكون مناسبًا لاحتياجاتنا الوطنية.

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وضمن أولويات الوزارة أيضًا، بحسب ما ذكر آل الشيخ خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية: التركيز على الطفولة المبكرة، وتطوير الثانويات بما يتوافق مع التطور العالمي، وترشيد الإنفاق، ورفع نواتج التعلم.

وكشف وزير التعليم أنه ‏في حال تطبيق مشروع المسارات في المرحلة الثانوية ربما يتم إلغاء السنة التحضيرية في الجامعات، لافتًا إلى أنه سيتم ‏تقديم بعض المواد الدراسية من الثانوية إلى المتوسطة، ومن الجامعة إلى الثانوية بدايةً من العام الدراسي بعد القادم.

‏وتابع أنه سيتم تصنيف الطالب من الصف الأول الثانوي وفق ميوله وقدراته، مشددًا على أنه لا يوجد تفكير في إلغاء مجانية التعليم الجامعي، أو قطع المكافآت عن الطلاب، وربما سيتم الموافقة على فروع جديدة للجامعات الأجنبية داخل المملكة.

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