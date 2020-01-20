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حمد آل الشيخ يكشف ملامح خطة تطوير التعليم الثانوي
توقع تطبيق المسارات الجديدة خلال سنة ونصف
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف وزير التعليم، حمد آل الشيخ، ملامح الخطة الجديدة لتطوير التعليم الثانوي.
وقال وزير التعليم خلال حواره ببرنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية: إنه سوف يتم تصنيف الطلاب في الأول الثانوي وفق ميولهم وإمكاناتهم، وتوجيههم إلى مجموعة مسارات جديدة (تقني وهندسي- شرعي أو حقوقي- مسار أدبي- إدارة الأعمال).
وردًّا على سؤال “متى سوف يبدأ تطبيق المسارات الجديدة في التعليم الثانوي؟” أجاب وزير التعليم: لا يوجد وضوح حتى الآن، وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى فترة؛ لأنه ستفتح بعض المسارات في بعض الثانويات، وهناك أكاديميات ثانوية وهي متخصصة، والدخول فيها تنافسي للطلاب المتميزين.
وتوقع حمد آل الشيخ تطبيق المسارات الجديدة في التعليم الثانوي في حدود سنة ونصف، كاشفًا أنه يوجد الآن برنامج تجريبي لريادة الأعمال مطبق في 50 ثانوية بالتعاون مع منشآت.
وقال وزير التعليم: إن هناك فصلًأ صيفيًّا يسهل الانتقال من مسار إلى مسار آخر، وإنه يمكن تغيير السنة الدراسية إلى 3 فصول بدلًا من فصلين دراسيين.
ولفت إلى أن هناك هدرًا لمستوى السنة الدراسية ووجود 3 فصول يزيد من عدد الأيام الفعلية للتعليم، كما يزيد من كفاءة منظومة التعليم الداخلية والخارجية، موضحًا أنه من الممكن أن تتوازن هذه مع نظام العطل الموجود لدينا، ويمكن من إيجاد عطل أكثر؛ وبالتالي ترتاح المنظومة التعليم في فصل الصيف.
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