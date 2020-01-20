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2020-01-20 عبدالله بن خالد يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للمملكة لدى سلوفينيا نقل للرئيس باهور تحيات الملك سلمان وولي العهد متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور اليوم بمقر الرئاسة في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سلوفينيا.

ونقل السفير للرئيس السلوفيني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية وللشعب السلوفيني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته أعرب الرئيس باهور عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

كما ناقش الرئيس السلوفيني وسمو السفير عبدالله بن خالد بن سلطان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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