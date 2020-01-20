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شكرا لقرائتكم حمد آل الشيخ: نحن المسؤول الأول عن التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حمد آل الشيخ: نحن المسؤول الأول عن التعليم
أكد أنه وجد مقاومة للتغيير داخل المنظومة التعليمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن الوزارة هي المسؤول الأول عن إصلاح التعليم، أما هيئة تقويم التعليم فهي جهة تقويم لمخرجات التعليم فقط، ولكن سياسات التعليم وإصلاحه وتطويره فهي مسؤوليات الوزارة.
وأضاف حمد آل الشيخ خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية: وجدت مقاومة للتغيير داخل منظومة التعليم، من عناصر لا تستطيع مواكبة هذا التغيير، وأخرى ترى أن هذا التغيير يضر بمصالحها.
وتابع وزير التعليم: عندنا تركيز على كفاءة الأداء داخل وخارج المنظومة التعليمية، وفي السابق لم يكن هناك ترتيب تنظيمي متناسق؛ مما أدى لجهد أكبر ونتائج أقل، موضحًا: من أولوياتنا تطوير الثانويات بما يتواءم مع التغير العالمي في فلسفة ورسالة وأهداف التعليم الثانوي.
وشدد على أن التركيز على الطفولة المبكرة من أهم الأولويات بالنسبة لوزارة التعليم في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن إعداد المعلمين المؤهلين الشغوفين بعملهم من أهم أولويات الوزارة، والأولوية الثانية هي تطوير المناهج لتتناسب مع احتياجاتنا الوطنية، ولتؤهل الجيل القادم لمتطلبات المستقبل.
وأردف آل الشيخ: الطالب هو محور العملية التعليمية، وكل عمل أو جهد لا يؤدي إلى تحسين مستوى المعرفة والمهارة والطالب فهو لا قيمة له، ولدينا خطأ إستراتيجي مستمر وهو أن 100% من طلاب الثانوي يعدون من أجل الجامعة، و80% منهم يذهبون للجامعات بالفعل، و80% من هؤلاء يدرسون تخصصات نظرية وأدبية، وهذا عكس متطلبات سوق العمل.
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