2020-01-20

ضبط 113 مخالفًا للذوق العام بينهم امرأة في منطقة مكة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن ضبط 113 مخالفًا للذوق العام خلال أسبوعين.

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام فقد جرى خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخ 1441/5/10 هـ وحتى تاريخ 1441/5/24 هـ ضبط ” 113 ” مخالفًا، منهم 112 رجلاً و امرأة واحدة.

وكشف الغامدي عن أن المخالفات شملت إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الوقائع الميدانية، مشيراً إلى أنه قد تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

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