فيصل بن بندر لأبو حيمد: أعتبرك مذيع الإمارة الأول

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو لقطات وكلمات مُحبة جمعت بين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، والمذيع عادل أبو حيمد.

وقال أبو حيمد بحسب الفيديو: إن كل مرة يلتقي فيها بأمير الرياض يحظى بكلمات طيبة مشجعة، ليرد الأمير فيصل بن بندر أنه سعيد برؤية الإعلامي في كل مناسبة.

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وشدد الأمير فيصل بن بندر على أنه يعتبر أبو حيمد مذيع الإمارة الأول، راجيًا له التوفيق الدائم في حياته.

وبدأ عادل أبو حيمد حياته الإعلامية منذ عام 2000 من خلال الإذاعة السعودية حيث تولى تقديم العديد من البرامج ونشرات الأخبار، ثم انتقل إلى التلفزيون السعودي للعمل في قناة الإخبارية السعودية كمقدم لنشرات الأخبار الرئيسية والبرامج الاجتماعية والسياسية.

وفي عام 2007 كانت له فكرة برامجية تعد من أقوى وأبرز البرامج الاجتماعية في تلك الفترة هو برنامج ”صاحب القضية” الذي حظي بمتابعة وتفاعل كبيرين من مسؤولين ومواطنين، بالإضافة إلى برنامج ”من الإخبارية” الذي تم من خلاله تقديم أكثر من خمسين حلقة تتعلق بهموم الشارع.

وشارك عادل أبو حيمد في العديد من الجوانب الإعلامية الأخرى مثل: مشاركاته في التغطيات الإعلامية مع خادم الحرمين الشريفين ضمن الوفود الرسمية في الخارج، والمشاركة في تغطية الأحداث الأمنية داخل المملكة العربية السعودية، والتغطية الإعلامية لفعاليات الحج وما يصاحبها من مؤتمرات صحافية، والفعاليات الوطنية والاجتماعية المختلفة.

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