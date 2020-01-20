الاستعلام عن وافد برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

يبحث الكثير من العاملين في المملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن وافد برقم الإقامة، وذلك من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي أنشأته الحكومة السعودية، والذى يسهل على الوافدين فى معرفة تفاصيل ما يبحثون عنه، دون عناء الذهاب الى أي مكان، ويتم الكترونياً باستخدام جواز السفر، أو عن طريق رقم الاقامة، و هى تساعد الكفيل و الوافد فى الحصول على الكثير من البيانات المطلوبة، من بين هذه الأشياء نقل كفالة الوافد من شخص لأخر، و فى حالة هروب الوافد، صلاحية الاقامة، حيث سيتم تطبيق غرامات مالية على المتأخرين في تجديد اقامتهم من الوافدين الذين يعملون فى المملكة.

الاستعلام عن وافد برقم الإقامة أو جواز السفر عبر وزارة العمل

الاستعلام عن وافد يتم من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التابع للحكومة السعودية، وهى خدمة إلكترونية، تسهل العديد من الإجراءات بالنسبة للوافدين أو الكفيل، وتستخدم للاستعلام عن نقل كفالة وافد، أو تفاصيل عن الوافد أو فى حالة هروب وافد، ويتم الحصول على المعلومات والتفاصيل باستخدام رقم الجواز أو رقم الإقامة، عبر منصة أبشر و قد تم انشاؤها تسهيلاً على المقيم أو الكفيل.

الخطوات الصحيحة للاستعلام عن وافد