الآن رابط قياس …Qiyas Results برقم الهوية اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441 – 1440 عبر qiyas

المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” أعلن عن عزمه فتح باب التسجيل بالنسبة للفتيات و الشباب للتقديم في اختبار القدرات العامة الورقي 1440-1441 هجريًا و سيكةن ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي قياس في اختبار الفترة الأولي والفترة الثانية، و هذا الاختبار لجميع الطلاب فى المرحلة الثانوية فى أخر سنتين، و يمثل عامل هام جدا لقياس قدرات الطالب حتى وصوله للجامعة، و يتم الاستعانة بهذه الاختبارات من المؤسسات التعليمية فى السعودية لتقييم الطلاب.

موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة بالنسبة للذكور

حدد مركز قياس موعد التسجيل بالنسبة للاناث والذكور فى اختبار القدرات للفترة الاولى والثانية 1440-1441، بالنسبة للفترة الأولى و الخاصة بالطلاب الذكور فسوف يبدا اختبار القدرات العامة صباح اليوم الأثنين الموافق 22 يوليو الجاري، وحتى يوم الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر.

المرحلة الثانية “ذكور”، التسجيل فيها سوف يبدأ من صباح اليوم الأثنين 22 يوليو 2019 وحتى يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر لسنة 2019 ميلادية.

موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة بالنسبة للاناث

اختبار القدرات العامة بالنسبة للآثاث ستكون المرحلة الأولى يوم الاثنين المقبل 29 يوليو الجاري، وتستمر الاختبارات حتى الأول من شهر سبتمبر 2019، و موعد التسجيل في المرحلة الثانية سيبدأ من يوم 29 يوليو 2019 ميلاديًا ويستمر حتى يوم 29 سبتمبر 2019.

و قد نشر موقع قياس هذا الفيديو حول اختبار القدرات العامة و المعلومات الكاملة حول هذا الاختبار

رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة 1440-1441 هجريًا

لجميع المتقدمين رابط الدخول والتسجيل في اختبار القدرات العامة لسنة 1440-1441 هجريًا، يمكن التسجيل من خلاله ابتداء من يوم الأثنين “من هنا“، وعلى الطلاب الدخول الى الموقع و التسجيل.

طريقة وكيفية التسجيل في اختبارات القدرات العامة 1440-1441 عبر قياس

1- في حالة غير المسجيلن علي قياس عليهم أولًا التسجيل في إختبارات القدرات العامة بإنشاء حساب جديد عبر الخدمات الإلكترونية لمركز قياس علي الشبكة العنكبوتية. Advertisements 2- النقر علي إنشاء حساب جديد. 3- إختيار الصفة (خارج السعودية أو زائر أو مقيم). 4- إكمال باقي إجراءات التسجيل ليتم فتح ملف خاص بك في موقع قياس. 5- بعد إتمام التسجيل وإنشاء الحساب الجديد بنجاح في القدرات العامة قياس يلزم تسديد الرسوم الخاصة بإختبار القدرات في خلال 48 ساعة ، ويتم ذلك عبر الدخول إلي الملف ومن ثم النقر علي شحن الرصيد، وسداد. كما قام مركز قياس لخدمة المستفيدين بنشر طريقة وشرح تسديد المقابل المالي لإختبارات القدرات بقياس

موعد عقد اختبار قياس القدرات العامة 1440-1441

ستكون مواعيد عقد اختبار قياس فى القدرات العامة

1- أولاً الفترة الأولي : حيث سيكون موعد عقد اختبارات القدرات العامة يوم الجمعة الموافق 4 اكتوبر 2019 ميلاديًا و سيستمر حتى يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2019 ميلاديًا، و سيكون ذلك للذكور والاناث.

2- الفترة الثانية : و سيكون موعد عقد اختبارات القدرات العامة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020 ميلاديًا حتى يوم السبت الموافق 7 مارس 2019 ميلاديًا، للذكور والاناث.

موعد اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441-2019

ننشر لكم موعد إجراء اختبار قياس كفايات 1441/2019 بالنسبة للمعلمين والمعلمات

سوف يكون موعد اجراء الاختبار للمعلمين “الرجال” بداية من تاريخ 22 نوفمبر 2019 وحتى تاريخ 30 نوفمبر 2019 و يوافق بالتاريخ الهجري يوم الجمعة 24 ربيع الاول وحتى يوم السبت 3 ربيع الاخر 1441 هـ .

بالنسبة للمعلمات “النساء” فسيكون في تاريخ 22 نوفمبر 2019 وحتى تاريخ 30 نوفمبر 2019 الموافق يوم ـ الجمعة 24 ربيع الاول وحتى تاريخ السبت 3 ربيع الاخر 1441 هـ .