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عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الشهير بموقع تويتر “مجتهد” عن معلوماتٍ خطيرة متعلّقة بقاعدة “برنيس” العسكرية المصرية على ساحل البحر الأحمر.

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مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن “مؤامرة“ تحاك ضد بن سلمان وآل سعود وينبش “مخطط خطير“ للسيسي وبن زايد بشأن مكة والمدينة



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وقال “مجتهد” في سلسلة تغريدات تابعتها “وطن” إنّ “قاعدة برنيس المصرية على البحر الأحمر التي افتتحت حديثا كانت في وضع الجاهزية منذ سنوات بمؤامرة بين عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد”.

وذكر أن “الهدف الحقيقي هو سيطرة السيسي على الحرمين لو حصلت خلخلة في ’’السعودية’’، وفيها قوة تدخل سريع وخطة جاهزة لإنزال جوي وبحري على جدة وينبع في الطريق لمكة والمدينة”.

وأضاف أن “الخطة وضعت منذ وصول السيسي للسلطة بتنسيق مع إسرائيل وابن زايد، ثم بعد نزول الأتراك لجزيرة سواكن في السودان تضاعف الدعم الإماراتي الإسرائيلي”.

وتابع: “وأخيرا انضم ابن سلمان بكل غباء بعد أن أقنعه ابن زايد بتجييش المنطقة ضد الوجود التركي والتحالف مع إسرائيل”.

وأضاف أن “الخطة وضعت منذ وصول السيسي للسلطة بتنسيق مع إسرائيل وابن زايد، ثم بعد نزول الأتراك لجزيرة سواكن في السودان تضاعف الدعم الإماراتي الإسرائيلي”.

وتابع: “وأخيرا انضم ابن سلمان بكل غباء بعد أن أقنعه ابن زايد بتجييش المنطقة ضد الوجود التركي والتحالف مع إسرائيل”.

ونشر “مجتهد” خريطة جغرافية وقال: ” لاحظ قرب القاعدة من ينبع وجدة في هذه الخريطة وأن الاختيار لم يكن عشوائيا”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تقع قاعدة “برنيس” على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية وعدد من الوحدات القتالية.

وحضر افتتاح القاعدة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.