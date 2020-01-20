شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مأساوية لـ“ملك العالم” بعد ضبطه مع امرأة حسناء في وضع غير لائق.. ونشر فضائحهم على اليوتيوب.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت الشرطة الإندونيسية الجمعة الماضية في إقليم جاوا وسط إندونيسيا، “ملك العالم”، ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال على المئات من أتباعه.



وادعى رجلاً إندونيسياً يدعى “توتو سانتوسو” أنه “تلقى وحيا من أسلافه في مملكة ماتارام القديمة لقيادة كيراتون أجونج سيجاجات أو المملكة العالمية العظمى”.

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نهاية مأساوية لـ“ملك العالم” بعد ضبطه مع امرأة حسناء في وضع غير لائق.. ونشر فضائحهم على اليوتيوب.. شاهد



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وصرح قائد شرطة جاوا الوسطى ريكو دانيل، إن “الرجل استقطب حتى الآن أكثر من 450 من أتباعه، دفع بعضهم نحو 110 ملايين روبية (8 آلاف دولار) بعد أن وعدهم بمناصب في مملكته ورواتب شهرية مجزية بالدولار”.

وتابع قائد الشرطة، أن المحتال “وعد الناس بأنهم إذا اتبعوه، تحرروا من الخطر، وستكون حياتهم أفضل”، مشيرا إلى أن “توتو استحدث أيضا مستندات مزيفة منسوبة للأمم المتحدة وقناة على يوتيوب لنشر مزاعمه”.



وقالت وسائل إعلام، إلى أن “توتو وشريكته التي كانت تؤدي دور الملكة، قد اعتقالا رسميا بتهمة الاحتيال ونشر أخبار كاذبة”، وأن “توتو كان يعيش في أحد الأحياء الفقيرة في جاكرتا قبل أن يلتهم حريق بلدته عام 2016”.