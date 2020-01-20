مكة: إنقاذ مواطن بعد حدوث خلل في مثبت السرعة بسيارته على طريق الساحل الجديد

تمكنت قوات أمن الطرق التابعة لمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ مواطن يسير بسرعة 120 كلم، بعدما علق مثبت السرعة لسيارته على طريق الساحل الجديد باتجاه جدة. وكان قد ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، يفيد بتعرض مركبة من نوع “جمس يوكن” لعطل في مثبت السرعة، لتتحرك الجهات المعنية للتعامل مع البلاغ والتواصل مع أمن الطرق لفسح الطريق لقائد المركبة. وقامت دوريات أمن الطرق باللحاق بالمركبة وصدمها من الخلف حتى تمكنت من السيطرة عليها وتفادي وقوع أي خطر لقائد المركبة.

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