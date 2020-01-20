“الإسكان” تزف بشرى سارة لـ”150 ألف مواطن” بشأن ضريبة القيمة المضافة على “المسكن الأول”

أعلنت وزارة الإسكان عن إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية، وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019. وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار 113,989 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22,985 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13,721 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

وتهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول إلى مساعدة المواطن على تملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول. وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، حيث تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة.