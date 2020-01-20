7 ملايين الميزانية التشغيلية لمدارس عسير

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، صرف الميزانية التشغيلية لمدارس «البنين - البنات» خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي والبالغة 7 ملايين. وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، «أن المخصصات شملت بند النظافة، وتم إيداعها في حسابات المدارس، على أن تقوم اللجنة المعنية في كل مدرسة بمتابعة حركة الصرف، وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية».



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