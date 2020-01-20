أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمزاد الإبل الرابع بضرية

التقى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، محافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل، ومسؤولي الجهات الحكومية المشاركة بتنظيم مزاد الإبل السنوي في المحافظة، الذين قدموا للسلام عليه بمناسبة نجاح المزاد في نسخته الرابعة، وعرض تقرير عن الأعمال والجهود التي بذلت خلال فترة المزاد.

واستمع خلال الاستقبال إلى كلمة من محافظ ضرية عن جهود فريق العمل عن المزاد وما صاحبه من نشاط اقتصادي في البيع والشراء، الذي كان له أثر واضح في تعزيز الحراك الاقتصادي للمحافظة.

بعد ذلك تسلم أمير منطقة القصيم درعا تذكارية من محافظ ضرية بمناسبة نجاح مزاد الإبل الذي تم الإشراف عليه من قبل عدة جهات حكومية، كما تسلم التقرير الختامي الذي استعرض فيه الجهود والأعمال التي بذلت خلال فترة المزاد. وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما قامت به الجهات الحكومية ومنسوبوها من جهود في تنظيم ونجاح المزاد، مؤكدا وقوفه مع كل ما يخدم المنطقة وأهلها، منوها بالأعمال المبذولة التي يقدمها المحافظ ورئيس بلدية ضرية وجميع مديري الجهات الحكومية المشاركة، حاثا على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير المزاد وتعزيز البرامج والفعاليات المصاحبة.

وفي نهاية الاستقبال، قدم محافظ ضرية وأعضاء الجهات المنظمة لمزاد الإبل الرابع شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم، على اهتمامه ومتابعته الدائمة للمحافظة والأهالي، مثمنين توجيهاته السديدة لخدمة المحافظة وأهلها.