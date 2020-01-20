السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة تضبط 113 مخالفاً للذوق العام خلال أسبوعين



جدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام فقد جرى خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخ 1441/5/10 هـ وحتى تاريخ 1441/5/24 هـ ضبط " 113 " مخالفاً ، منهم "112 " رجلاً و امرأة واحدة .

وكشف الغامدي عن أن المخالفات شملت إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الوقائع الميدانية ، مشيراً إلى أنه قد تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم .

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22:12ت م

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