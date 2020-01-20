السعودية اليوم / تطعيم 65559 طفلاً في اليوم الثاني لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بجدة



جدة 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

بلغ عدد الأطفال الذين جرى تطعيمهم بمحافظة جدة ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال " الجرعة الثانية " بنهاية اليوم الثاني للحملة 65.559 طفلاً , يمثلون نسبة 27.43% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 238.980 طفلاً.

أوضح ذلك مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي, داعياً جميع المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم خلال أيام الحملة, التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين فيه ليتم تطعيم أطفالهم.

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22:11ت م

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