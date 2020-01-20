

نجران 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

نظم المعهد الصناعي الثانوي ‫بنجران اليوم برنامج أسبوع التهيئة للمتدربين المستجدين.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين الجدد بأنظمة ولوائح المعهد, وحقوقهم وواجباتهم التدريبية، وطريقة استخدام برنامج رايات، والتعريف بالتدريب الإلكتروني.

// انتهى //

20:26ت م

0241





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صناعي نجران ينظم أسبوع التهيئة للمتدربين المستجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.