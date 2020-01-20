السعودية اليوم / قافلة العيادات الطبية المتنقلة بالحدود الشمالية تنطلق في القرى والهجر



عرعر 25 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 20 يناير 2020 م واس

تنطلق غدًا قافلة العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في القرى والهجر التابعة للمنطقة.

وتشمل القافلة عيادة طبية وعيادة للأسنان والأشعة والمختبر، بهدف توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية وسهولة الحصول عليها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

20:24ت م

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