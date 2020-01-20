السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:58 مساءً, 20 يناير 2020 م المناطق - واس التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة بلجيكا، اليوم، بمعالي رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

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