شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يلتقي رئيس المجلس الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة بلجيكا، اليوم، بمعالي رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل. وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات. حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

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