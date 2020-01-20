شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل سفراء بريطانيا والهند وكازاخستان والان نبدء بالتفاصيل
كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
واستقبل سموه سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك أيرين.
وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبالات نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، و وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.
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