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4 خطوات للتسجيل في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
بدعم يصل إلى 50% من راتب الموظف أو الموظفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
يقدم برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات دعمًا يصل إلى 50% من راتب الموظف أو الموظفة السعوديين في منشآت القطاع الخاص.
وبحسب إنفوجرافيك نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر، هناك 4 خطوات لتسجيل أصحاب الأعمال في البرنامج، أولها التسجيل في البوابة الوطنية (طاقات) وتفعيل حساب برنامج دعم التوظيف، وبعدها تقديم الإعلان الوظيفي (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وثالثًا الانضمام إلى البرنامج، وأخيرًا إكمال عملية التوظيف.
وبالنسبة إلى تحسينات البرنامج، تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم إلى 15 ألف ريال، وأيضًا إلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، كما يتيح البرنامج للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة.
أما الضوابط فهي توجه 70% من الدعم للتوظيف و30% كخدمات تدريب، حيث تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية و10% للسنة الثالثة، وأخيرًا إضافة نسبة للدعم عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
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