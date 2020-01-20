اخبار السعوديه

مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع بدعوة من الأميرة حصة 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع بدعوة من الأميرة حصة  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-20

مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع بدعوة من الأميرة حصة 

شاركوا في عدد من الفعاليات المصاحبة

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار وفد من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، وآخر من دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، يضم مجموعة من الآباء والأمهات، نزلاء الدارين وعدد من الإداريين والإداريات، منطقة “المربع” إحدى مواقع موسم الرياض؛ استجابة لدعوة كريمة من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، في إطار مبادراتها الإنسانية ومشاركاتها المجتمعية.

وتجول المسنون والمسنات في الزيارتين بصحبة المنظمين في معالم المنطقة التي شملت قصر المربع التاريخي ومتحف الملك عبدالعزيز الوطني، واستمعوا إلى نبذة تعريفية عنهما ومتى تم تأسيسهما، كما شملت الزيارة حديقة المربع المضيئة، والمشاركة في عدد من الفعاليات المصاحبة.

Advertisements

وقضى الأباء والأمهات كبار السن وقتًا ممتعًا وسعيدًا، وقدموا شكرهم للأميرة حصة بنت سلمان على مبادرتها الكريمة، داعين الله أن يجزيها خير الجزاء وأن يحفظها.

تجدر الإشارة إلى أن دور الرعاية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تضع في مقدمة اهتماماتها تفعيل البرامج والأنشطة، وما تشمله من زيارات ورحلات؛ لما في ذلك من فوائد إيجابية لكبار السن نفسيًّا وصحيًّا.

 

الأميرة حصة تدعو مسنون ومسنات لزيارة منطقة المربع
مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع
الأميرة حصة تدعو مسنون ومسنات لزيارة منطقة المربع
مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع
الأميرة حصة تدعو مسنون ومسنات لزيارة منطقة المربع
مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع
تابعنا على d326b3e77e.jpg تواصل معنا على6768748a0c.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع بدعوة من الأميرة حصة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا