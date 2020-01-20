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تجريد الشوارع من لقبي " الوجيه" و " الشيخ"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

علمت «مكة» أنه صدرت توجيهات إلى أمانات المناطق والمحافظات تقضي بإزالة لوحات شوارع أضيفت إليها ألقاب في غير محلها كـ«الوجيه» و«الشيخ».

ويأتي ذلك بناء على ما لوحظ من أن هناك شوارع في أحياء بعض المدن في مناطق مختلفة سميت بأسماء تتطلب النظر في مدى مناسبتها ومن ثم إعادة تسميتها بعد التنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة ذلك من قبل أمناء المناطق والمحافظات، مع مراعاة التعميم الوزاري رقم 60953 في 15 ذي القعدة 1436.

وتضمنت التوجيهات اتخاذ ما يلزم ورفع تقرير شهري بحصر الشوارع التي تم تغييرها.