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السعودية | وزير الداخلية يستقبل سفراء المملكة المتحدة والهند وكازاخستان

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، الذي ودع سموه بعد انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة .
كما استقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.
واستقبل سموه سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك أيرين.
وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبالات معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، و معالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا.

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