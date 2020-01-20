الأميرة مضاوي: شراكات عديدة لتقديم الخدمات لمرضى الزهايمر

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض

عقدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مساء اليوم الاثنين مؤتمرًا صحفيًا لإلقاء الضوء على أبرز أهداف مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة 27- 29 يناير الجاري.

وعقد المؤتمر في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة الأميرة مضاوي بنت محمد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة واللجنة العلمية، ونائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز المالك.

وأكدت الأميرة مضاوي على أهمية المؤتمر ومخرجاته لرفع توصياته لصناع القرار في وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية، لرفع التحديات التي تواجه المريض وأسرته، والتعرف على أبرز الصعوبات التي تواجه المرض.

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وأوضحت الأميرة أن الجمعية عقدت العديد من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتوعية والتثقيف والوصول للمجتمع بشكل أسرع، وتحقيق أهداف الجمعية، موضحةً أهمية هذه الشراكات مع القطاعات المختلفة في خلق تعاون فعال لتقديم الخدمات لمرضى الزهايمر.

من جانبه أعرب الدكتور عبدالعزيز المالك نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن سعادته بهذه الشراكة، مبينًا أن المدينة تعمل على القيام بمسؤولياتها المجتمعية، حيث كرست جهودًا عديدة في خدمة المجتمع.

وأضاف المالك أن التعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر يحظى باهتمام من المدينة، حيث تسعى المدينة لتقديم الدعم والمقترحات البحثية والدراسات المتعلقة بمرض الزهايمر.

ويناقش المؤتمر مطلع الأسبوع المقبل خمسة محاور، كيفية التعامل مع المريض في مراحله المتقدمة، أهمية الوقاية من المرض، تطوير مجالات العلاج والأدوية، أهمية التشخيص ومراحله، الجانب القانوني للمريض وأسرته.

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