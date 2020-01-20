طلاب هذه الجامعات لن يوقف معاشهم التقاعدي بشرطين

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أن طلاب 20 جامعة سعودية لن يتوقف عنهم المعاش التقاعدي إلا بعد التخرج أو بلوغ سن الـ26 عامًا.

ونشرت المؤسسة بيانًا بأسماء الجامعات المشمولة بهذا القرار وعلقت عليها بالقول: معاشك التقاعدي مستمر بدون انقطاع حتى التخرج أو بلوغك سن السادسة والعشرين، وذلك في حال كنت أحد طلاب الجامعات العشرين المرتبطة إلكترونيًا مع مؤسسة التقاعد وكنت قد استفدت سابقًا من خدمة تغيير حالة المستفيد.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على