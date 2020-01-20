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طلاب هذه الجامعات لن يوقف معاشهم التقاعدي بشرطين
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد أن طلاب 20 جامعة سعودية لن يتوقف عنهم المعاش التقاعدي إلا بعد التخرج أو بلوغ سن الـ26 عامًا.
ونشرت المؤسسة بيانًا بأسماء الجامعات المشمولة بهذا القرار وعلقت عليها بالقول: معاشك التقاعدي مستمر بدون انقطاع حتى التخرج أو بلوغك سن السادسة والعشرين، وذلك في حال كنت أحد طلاب الجامعات العشرين المرتبطة إلكترونيًا مع مؤسسة التقاعد وكنت قد استفدت سابقًا من خدمة تغيير حالة المستفيد.
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