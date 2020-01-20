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فيديو نادر .. لقاء المؤسس مع روزفلت قبل 75 عامًا
على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت السفارة الأمريكية لدى المملكة مقطع فيديو نادرًا يظهر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.
وعلق السفير الأمريكي جون أبي زيد على المقطع بالقول: تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل 75 عامًا عندما التقى الرئيس فرانكلين روزفلت بالملك عبدالعزيز بن سعود على متن البارجة الأمريكية كوينسي في قناة السويس في يوم 14 فبراير 1945 م.
وأظهر المقطع الأجواء الأخوية التي اتسم بها لقاء الملك المؤسس مع الرئيس الأمريكي على متن البارجة كوينسي.
وقالت السفارة: إنه تم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بعد هذا اللقاء قبل 75 عامًا، مشيرة إلى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933، أسفر التعاون الأمريكي السعودي عن واحدة من أقوى الشراكات في المنطقة.
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