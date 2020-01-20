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اجتماع يناقش الخطط المستقبلية لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، اجتماع مجلس النظارة الخامس.

واستعرض المجلس إنجازات أمانة الوقف للعام الماضي التي تضمنت الانتهاء من تثبيت العلامات الصغيرة لحدود أراضي الوقف في جدة وبحرة والجموم، وتثبيت العلامات الكبيرة، وحصر المباني والمنشآت داخل حدود أراضي الوقف، وتنفيذ برنامج حماية لها من التعديات.

واطلع المجلس على عدد من الأعمال التي منها الانتهاء من إنشاء محطة لتحلية المياه تغذي قرية مدركة بالجموم بالمياه الصالحة للشرب، و»بازانين» لسقيا المياه، أحدها في ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد، والآخر في حديقة التحلية المجاورة لطريق الملك عبدالعزيز،إضافة إلى افتتاح المتحف الخاص بالوقف، الكائن في مقره الرئيس للتعريف بأهمية الوقف وإنجازاته منذ تأسيسه عام 1367هـ.

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فيما تطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية، وعدد من الموضوعات التي اتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

من جهة ثانية يزور الأمير خالد الفيصل اليوم مدينة السيارات بحي العكيشية بمكة المكرمة للاطلاع على سير الأعمال ومتابعة الإجراءات الأخيرة لتشغيل الموقع، وبدء جدولة انتقال ورش ومعارض السيارات من داخل مكة إلى الموقع الجديد، بعد أن أنهت الأمانة كل أعمال البنى التحتية للمشروع وتجهيز مواقع الورش ومعارض السيارات ومحلات بيع قطع الغيار.

وتضم مدينة السيارات بحي العكيشية ورشا ومعارض وصالات عرض للسيارات المستعملة والجديدة وعددا من الخدمات التجارية المتنوعة، على مساحة إجمالية تتجاوز 4.5 ملايين م2.

اطلع اجتماع أعمال الوقف على:

إنشاء بازانين لسقيا المياه بجدة في: