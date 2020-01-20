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خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعا من المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعا من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه. وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير فهد بن سعد بن تركي، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن فهد بن فرحان، والأمير تركي بن عبدالله بن سعود، والأمير سلمان بن سعود بن سلمان، والأمير سعود بن منصور بن ثنيان، والأمير خالد بن فيصل بن بندر، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر.