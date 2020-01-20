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دعوة متقدمي وظائف العدل للمقابلات الشخصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 13 إلى 17 ربيع الأول 1441هـ، لوظائف باحث شرعي وباحث قانوني ومطور برامج للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، إلى الدخول إلى بوابة الوزارة الالكترونية www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة.

وأوضحت الوزارة أنه ستجري المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءا من الأحد غرة جمادى الآخرة 1441 هـ، داعية المتقدمين والمتقدمات إلى طباعة بطاقة المقابلة الشخصية من موقع الوزارة، والتي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.