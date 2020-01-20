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إزالة مخطط عشوائي بالنوارية الشرقية..وتأهيل حدائق في بحرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مخططا عشوائيا بمنطقة النوارية الشرقية، بمساحة إجمالية بلغت 250 ألف متر مربع، وذلك ضمن الحملات الميدانية المنفذة من قبل قسم مراقبة البناء بالبلدية، لإيقاف التعديات على الأراضي الحكومية.

وكانت بلدية العمرة نفذت حملة ميدانية لإيقاف التعديات على الأراضي الحكومية بمخطط زمزم بمنطقة النوارية الشرقية، بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والجهات المختصة، وأسفرت الحملة عن إزالة إحداثات وأراض مسورة، وتم إزالتها كليا.

من جهة أخرى قامت بلدية محافظة بحرة الفرعية أمس بصيانة حديقة البلدية وحديقة المحسنين بالمحافظة، وذلك ضمن أعمالها الدورية للمحافظة على المرافق والحدائق العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، إذ جرت إعادة تأهيل بعض أجزاء الحدائق غير المزروعة، إضافة إلى تقليم وتشكيل الأشجار، وزيادة المسطحات الخضراء، وتنفيذ أعمال الصيانة وطلاء الألعاب بالدهان وتجديدها، وتحسين حدائق المحافظة وتجميلها بشكل يلبي احتياجات المستفيدين.