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"لم يتقدم أحد" تعرقل تعليم الصينية في مدارس البنات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

تسبب عدم تقدم أي خريجة بطلب توظيف على نظام الخدمة المدنية، في تغيير وزارة التعليم خطتها السابقة بإدراج تعليم اللغة الصينية في مدارس البنات للمرحلة الثانوية خلال الفصل الدراسي الحالي، وذلك بحسب تصريح متحدثه التعليم العام ابتسام الشهري.

وعلمت «مكة» أن خطة وزارة التعليم كانت تهدف إلى إدراج تعليم اللغة الصينية الفصل الحالي في 12 مدرسة، 6 للبنات و6 للبنين في الرياض وجدة والشرقية، غير أن الوزارة غيرت الخطة، وقصرت تعليم اللغة الصينية على 8 مدارس للبنين وأجلت تعليمها في مدارس البنات، بحسب تصريح متحدثة التعليم العام التي لم تجب عن سؤال «مكة» حول كيفية تعامل الوزارة مع عدم توفر مدرسات سعوديات لتعليم اللغة الصينية، وهل سيجري التعاقد مع مدرسات غير سعوديات كحل موقت، رغم أن المتحدثة شددت في تصريح تلفزيوني على اشتراط أن يكون معلم اللغة الصينية سعوديا.

قبول في سوق العمل

وتواصلت الصحيفة مع عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم القرني، فقال إن تدريس بكالوريوس اللغة الصينية سيتاح في الكلية مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل 1442، وهو حاليا متاح للطلاب منذ 2010 وتخرج فيه حتى الآن 37 طالبا، حيث لم يكن يلقى البرنامج إقبالا كبيرا من الطلاب سابقا، وحجب القبول فيه لعدة فصول بسبب ضعف الإقبال، حتى إنه توقف عامين، غير أنه تماشيا مع خطة وزارة التعليم بإدراج تعليم الصينية بالمدارس شهد الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي تسجيل 45 طالبا، كما شهد الفصل الدراسي الثاني تسجيل 25 طالبا، أي 70 طالبا خلال عام، وهذا يعد قفزة كبيرة في الإقبال على تعلم اللغة، بعد أن أصبح لها قبول في سوق العمل، متوقعا أن يشهد العام المقبل زيادة في التسجيل ليصل 120 طالبا وطالبة خلال عام.

دبلوم صيني

وأشار القرني إلى أن برنامج اللغة الصينية الذي هو أحد برامج قسم اللغات الحديثة في الكلية، سيتحول لقسم مستقل قريبا، مبينا أنهم قطعوا شوطا كبيرا في أخذ الموافقات على ذلك، مما يعني أنه ستكون له الاستقلالية والدعم للتوسع في الشراكات مع الجانب الصيني لاستقطاب أعضاء هيئة تدريس وتعديل الخطط الدراسية وافتتاح برامج للدراسات العليا في اللغة الصينية.

وأضاف أنه صدرت موافقة مبدئية لاستحداث دبلوم للغة الصينية مدته عامان دراسيان ينفذ في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة، وسيبدأ استقبال طلبات الراغبين في التسجيل منذ العام الدراسي المقبل، منوها إلى تعاون الكلية مع جهات عدة ذات علاقة وجامعات في الصين لافتتاح معهد متخصص لتعليم اللغة الصينية تحت مظلة كلية اللغات والترجمة في الجامعة ذات علاقة في الصين لافتتاح معهد لتعليم اللغة الصينية.

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كتب وتأجيل

كما تواصلت الصحيفة مع عدد من قائدي مدارس ثانوية بنظام المقررات، والتي سيبدأ فيها تعليم اللغة الصينية هذا الفصل، فأفادوا بوجود إقبال كبير من الطلبة على التسجيل، وقال قائد إحدى المدارس «افتتحت 3 شعب لتعليم اللغة الصينية، تضم كل شعبة نحو 40 طالبا، والكتب جرى استلامها مطلع الأسبوع الحالي، ولديه مدرس واحد متفرغ باشر العمل، وهو خريج كلية اللغات والترجمة من جامعة الملك سعود».

وقال مدير مدرسة أخرى إن التسجيل في الشعب ينتهي اليوم، ويتوقع أن يسجل في المادة ما لا يقل عن 150 طالبا، مبينا أن الوزارة خصصت له مدرسين لتعليم اللغة، ولكن حتى الآن لم يتقرر عدد الحصص الأسبوعية التي ستخصص لتعليم اللغة. وأوضحت قائدات مدارس بنات كانت مرشحة لتعليم اللغة الصينية أنه لم تصلهن أي معلومات من الوزارة عن سبب التأجيل، كما لم يتسلمن أي كتب مدرسية.

وكان مدير مكتب التعليم في شرق الدمام محمد الزهراني زار مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الثانوية التي بدأ تعليم الصينية فيها هذا الأسبوع، وأشار إلى أهمية إدراج اللغة الصينية في التعليم العام لمكانتها بين لغات العالم، وهذه الخطوة تتويج لتعزيز علاقات الشراكة بين المملكة والصين، ودليل ثقافي وتعليمي يشهد على عمق علاقات الصداقة بين البلدين التي ستفتح آفاقا جديدة للطلاب في مختلف العلوم والمجالات، وأعرب قائد المدرسة عبدالعزيز الزهراني عن سعادته بكون ثانوية الملك عبدالله بالدمام أولى المدارس التي بدأت تدريس اللغة الصينية في المملكة.

مدارس ثانوية للبنين بدأت تدريس اللغة الصينية

الرياض

ثانوية مجمع الملك سعود

ثانوية الأمير فيصل بن فهد

الشرقية

ثانوية الملك عبدالله بن عبدالعزيز

ثانوية الخبر

جدة